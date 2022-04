VIDEO. Ton talonneur se traîne ? Fais-lui voir cette chevauchée fantastique de Matthews !

Ce vendredi, les Warriors de Glasgow affrontaient les Stormers dans le cadre du United Rugby Championship. Malgré la défaite, Johnny Matthews a brillé.



Ce vendredi, les Warriors de Glasgow ont pris la foudre face aux Stormers, 32 à 7, avec quatre essais encaissés. Mais Johnny Matthews avait visiblement emprunté les pointes d'Usain Bolt. Avant le quart d'heure, le talonneur anglais de la formation écossaise nous gratifiés d'une superbe chevauchée dans le couloir des 15 mètres. Servi avant la ligne médiane, il a tout de suite mis les cannes ballon sous le bras. On sait que les joueurs de première ligne ont une très belle accélération. Et Matthews l'a prouvé en résistant à un premier plaquage puis en déposant le Springbok Herschel Jantjies. Sans un double retour de Damian Willemse et Adriaan Ruhan Nel, il inscrivait un essai qui aurait fait le tour de la planète ovale. Malheureusement, le numéro 2 a été stoppé à cinq mètres de la Terre promise. Une course qui amènera cependant à l'essai de Jack Dempsey, le seul côté écossais dans cette partie.