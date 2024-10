VIDÉO. Titanesque, RG Snyman (2m07) s’amuse avec le ballon taille 5 comme on jouerait avec une balle de tennis

Oubliez Leone Nakarawa et découvrez la statistique hallucinante du géant RG Snyman grâce à ses bras façon Docteur Octopus.

On vous parle beaucoup du Top 14, du Stade Toulousain et bientôt du XV de France, on sait. Mais pour varier les plaisirs, on tenait à rappeler qu’il y a aussi du rugby dans les pays celtes, en dehors de la coupe d’Europe et du Tournoi des 6 Nations.

C’est ainsi que nous prenons le cap direction l’URC et l’Irlande. En ce début de saison, rien ne change : le Leinster continue de mettre des taules à tout le monde. Jusqu’à tout perdre en fin de saison ? On n’en sait pour l’heure rien mais après 5 journées, la franchise dublinoise affiche 5 victoires bonifiées, rien que ça.

Ce qui a changé tout de même au Leinster, en attendant l’arrivée de Jordie Barrett, ce sont les renforts de Rabah Slimani (cocorico) et surtout de RG Snyman. Si l’ancien pilier international s’adonne à pousser fort en mêlée, le monstre sud-africain, lui, use et abuse de son physique unique (2m07 pour 131kg) et de ses bras à la docteur Octopus.

COUPE DU MONDE. RG Snyman, le géant Springbok qui mangeait des 2èmes lignes au p’tit-déj’

Impressionnant depuis son transfuge du Munster, Rudolph Gerhardus a placé la barre encore plus haut le week-end dernier, sur la pelouse du Connacht. Au four et au moulin, il a largement contribué à la victoire de son équipe, en inscrivant notamment un essai que lui seul aurait pu marquer, d’une seule main.

Plus largement, grâce à ses paluches grandes comme une feuille A4 et son habilité technique, il a réalisé 8 offloads dans le match, ouvrant de nombreuses brèches pour des coéquipiers et permettant constamment de jouer après lui.

Un chiffre colossal, qui ne résume pourtant pas sa partie. Ailleurs, il fut surpuissant face au premier rideau du Connacht et mobilisa trois adversaires à chaque prise de balle, en plus d’être une véritable tour de contrôle en touche.

Bref, une prestation XXL de la part de ce joueur hors normes, qui donne l’impression de jouer face à des enfants. Et qui devrait conférer au Leinster quelque chose de plus que les saisons précédentes. C’est vrai que les Boys in Blue étaient à plaindre…