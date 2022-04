VIDÉO. Super Rugby. Barrett, Ioane et les Blues terrassent les Crusaders après un match fou

Les Blues se sont imposés pour la première fois depuis 2004 sur la pelouse de Christchurch, en venant à bout des Crusaders (23-27). Un match fou, marqué par le duel Mo'unga-Barrett.

Le Super Rugby Pacific est fou, et ce, malgré ce que certains peuvent en dire. Ce vendredi, les Blues se sont imposés sur la pelouse des Crusaders, une première depuis 2004 ! Un succès historique acquis à l'issue d'une rencontre au scénario que seul la compétition sudiste peut nous offrir. L'occasion, aussi, d'assister un duel alléchant entre Richie Mo'unga et Beauden Barrett. Après trois points inscrits par les visiteurs, les ''Croisés'' frapperont les premiers par l'inévitable Will Jordan, après un lancement bien rodé à cinq mètres de la ligne des Blues et une passe laser d'Havili. Mais, les Blues réagiront dans la foulée, à la suite d'une sublime percée de 50 mètres de leur stratège, Barrett. Finlay Christie sera le plus prompt à aplatir. Puis Papali'i, juste avant de rentrer aux vestiaires, donnera à son équipe une avance conséquente (7-17).

Le premier tournant du match ? Ce carton rouge infligé à Scott Barrett, le deuxième ligne des Crusaders. À 14 et même 13 avec un carton jaune, les locaux cèderont une nouvelle fois, sur un modèle de ballon porté des Blues. 24 à 10, à une demi-heure de la fin de la partie, l'exploit est en marche. Mais voilà, les Crusaders vont réagir superbement, et relancer totalement une partie folle, grâce à deux réalisations de Sevu Reece. Il reste alors une poignée de minutes à jouer. Les coéquipiers de Pablo Matera sont menés de quatre petits points (23-27) et siègent dans les 22 mètres visiteurs. Le troisième ligne Gardiner est alors décalé sur l'aile et pense inscrire l'essai de la victoire. Mais un retour stratosphérique de Rieko Ioane et Dalton Papali'i viendra sauver les Blues. Juste fou.