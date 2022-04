RUGBY. Le Super Rugby ''horrible à regarder'' pour une légende All Black

L'ancien demi de mêlée des All Blacks Justin Marshall, considère que le niveau de jeu du Super Rugby a beaucoup baissé à cause de la stratégie des équipes.

Le Super Rugby est-il toujours le championnat le plus impressionnant du monde ? Certains pensent que ce n'est plus le cas. Justin Marshall, 81 sélections avec la Nouvelle-Zélande à la fin des années 90 et début 2000, commente chaque week-end le Super Rugby sur la chaine de télévision Sky Sport NZ. Cette saison, l'ancien demi de mêlée des Canterbury observe une baisse drastique du niveau de jeu et du spectacle proposé par les équipes. Un jeu trop "prévisible" selon ses dires. Un comble quand on connait la légende des Néo-Zélandais pour être des magiciens balle en main.

En cause dans ce début de compétition, des essais à répétition sur maul et non dans le jeu courant. Les équipes marquent de plus en plus d'essais sur cette phase de jeu, au détriment du spectacle. "Je me demandais pourquoi défendre un maul devenait si compliqué à défendre pour les équipes". "J'aimerais voir une statistique sur ça, mais actuellement, quand une équipe arrive à 5-10 mètres de l'en-but adverse sur maul, elle termine très souvent dans l'en-but". Ainsi donc, on voit de plus en plus d'essais sur cette phase de jeu. Rien que ce week-end, les Highlanders d'Otago ont inscrit pas moins de quatre essais sur maul suite à une touche face aux Moana Pasifika pour s'assurer la victoire et le bonus offensif.

Justin Marshall voit alors des équipes préférer jouer les mauls et chercher de plus en plus la faute pour marquer des essais de cette façon. Il trouve également les règles difficiles pour les équipes qui défendent. Cette situation en Super Rugby fait que ce sont les talonneurs qui sont les meilleurs marqueurs d'essais en Super Rugby. Kurt Eklund, talonneur des Blues d'Auckland, est le meilleur marqueur d'essai du Super Rugby néo-zélandais avec cinq réalisations.

Un constat général ou simplement pour les Moana Pasifika ?

Les équipes néo-zélandaises s'appuient sur leur maul pour prendre le dessus sur les Moana Pasifika depuis le début de saison. Mais malgré ce constat qui gonflerait les statistiques, Marshall analyse que le jeu des franchises néo-zélandaises se tourne de plus en plus vers le maul pour marquer des points.

Ce n'est pas uniquement contre les Moana Pasifika. Chaque équipe semble vouloir aller dans cette zone du terrain en sachant pertinemment que les règles les avantagent et qu'elles empêchent les défenses, même bien organisées, de pouvoir défendre correctement.

Il semble que plus personne ne saccage les alignements, alors je me demande si oui ou non ils ne peuvent pas accéder au sauteur pour l'affronter à cause des règles et de la façon dont ils sont protégés et bloqués, mais quoi qu'il en soit, pour être honnête, ça m'énerve.

Les directives de World Rugby demandant aux arbitres de protéger les joueurs, les incitent à surveiller encore plus les contestes aériens en touche. "C'est vraiment un rugby prévisible. Quand on en arrive à cette zone, c'est frustrant de voir une équipe comme Moana Pasifika, qui est vraiment compétitive sur toute la ligne, mais dont l'adversaire arrive à marquer quatre essais (contre elle) à partir de mauls pénétrants, et c'est le jeu. Ce n'est pas vraiment jouer au rugby. C'est une chose horrible à regarder, car il n'y a rien de dynamique, rien de divertissant".

Le Super Rugby Australien connait également la même évolution. Les équipes australiennes affrontant les Fijian Drua se reposent essentiellement sur les mauls pour prendre le score. Une solution de facilité qui a un impact sur le jeu du Super Rugby en Australie et Nouvelle-Zélande. Un impact également sur les Wallabies et les All Blacks en vue de la Coupe du Monde en 2023 ?

