VIDEO. Super Rugby. Un contre de 80m à la 83e et les Moana Pasifika s'offrent une victoire HISTORIQUE

Aux termes d'une rencontre où ses joueurs n'ont rien lâché, les Moana Pasifika ont obtenu une première victoire en Super Rugby. À la 83ᵉ minute !

Super Rugby rendez-vous numéro 6, bonjour ! Ce vendredi, ce ne seront pas les stars habituelles du championnat le plus spectaculaire de la planète qui seront mises en avant, mais plutôt ses surprises, symbolisées par les Moana Pasifika. Comme leur alter-ego des Fidjian Drua, la franchise qui réunit les meilleurs joueurs des petites îles du Pacifique se bat comme un lion, offre une belle résistance mais peine - naturellement - encore à battre les meilleurs. Mais ce jour marquera peut-être un tournant, qui sait... Car en début de matinée, les hommes d'Aaron Mauger ont fait tomber les Hurricanes de Jordie Barrett, 26 à 19, grâce à un essai à la 83ᵉ minute !

VIDEO. Rugby Champagne avec l'essai historique des Moana Pasifika en Super Rugby

Après des essais de Barrett justement, mais aussi de Fidow et Moorby côté Canes, et de Stowers, Levi Aumua puis de Fomaki de l'autre, en fin de rencontre (76ᵉ), les deux formations pointaient pourtant à égalité au coup de sifflet final. Mais en Super Rugby, vous le savez, il n'y a plus de match nul, mais dans ce cas-là, le "golden point" existe désigner un gagnant. Résultat, locaux et visiteurs se sont donnés à corps perdus pour aller chercher la gagne. Et sur un ballon récupéré sur leurs 22 mètres, les coéquipiers de Sekope Kepu n'ont pas cherché à comprendre : une passe rapide et un jeu au pied loiiiiin devant de la part de Danny Toala pour aller chercher l'espace libre ont mis à mal l'arrière-garde adverse. À la course, l'arrière des Moana prenait le meilleur sur tout le monde, prolongeait à nouveau son jeu au pied, et résistait au retour de Ruben Love pour planter un contre de 80 mètres ! L'essai qui changeait tout et qui faisait rentrer ce 25 mars dans l'histoire, pour la toute récente franchise du Pacifique.