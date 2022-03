VIDEO. Rugby Champagne avec l'essai historique des Moana Pasifika en Super Rugby

En Super Rugby Pacific, les Moana Pasifika ont marqué le tout premier essai de leur jeune histoire. La réalisation est signée Solomone Funaki.

Ce vendredi 04 mars, il aura fallu 14 minutes pour sabrer le champagne. Après deux faux départs dus aux Covid, les hommes du Pacifique ont fait une rentrée plus tardive que leurs homologues dans le Super Rugby Pacific. Pourtant, ils n’ont pas attendu pour se mettre dans le bain. Après un beau mouvement collectif, le flanker Solomone Funaki inscrit le premier essai de l’histoire de la franchise. Initié par deux belles courses successives du numéro 10 Lincoln McClutchie et du 9 Ereatara Enari, le jeu est envoyé vers l’extérieur pour finir en Terre promise. Mention spéciale au centre Levi Aumua qui casse 3 plaquages et mobilise 5 défenseurs à seulement quelques mètres de la ligne.

Quelle férocité ! Duel épique entre les Māori All Blacks et Moana Pasifika [VIDEO]Au Forsyth Barr Stadium de Dunedin, les Moana Pasifika ont écrit l’histoire. Leur histoire. Face aux Crusaders, quintuples champions en titre, les coéquipiers de Christian Lealiifano n’avaient pas grand espoir de repartir avec une victoire. Mais cette semaine, l’intérêt était ailleurs. Faire bonne impression et dire “Enfin, nous sommes là.” Telle était la volonté des joueurs présents sur la pelouse. Selon RugbyPass, le manager Aaron Mauger confiait ceci avant la rencontre : “(On veut) encourager nos jeunes gars qui sont appelés pour la première fois à se soutenir entre eux. Ils sont ici parce que nous croyons en eux, on leur fait confiance. Plus nous passons de temps ensemble sur la pelouse, plus notre rugby se développe.” VIDÉO. Super Rugby. Les Fijian Drua terrassent les Rebels et signent un succès historique !

Une autre réalisation de Fine Inisi, viendra s’ajouter au compteur. Après une bonne pression défensive des îliens devant la zone de marque néo-zélandaise, le trois-quart conclut. Cependant, ces démonstrations n’auront pas suffi à inquiéter le cador du championnat. Avec 5 essais du côté des hommes de Scott “The Razor” Robertson, les Crusaders remportent le match sur le score de 12-33.