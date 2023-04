VIDEO. Super Rugby. Le futur clermontois Pita-Gus Sowakula emporte tout sur son passage avec plusieurs défenseurs sur le dos !

Le futur troisième ligne clermontois Pita-Gus Sowakula a marqué un essai en puissance pour les Chiefs ce samedi en Super Rugby face aux Hurricanes.

Rugby. Quel club de Top 14 peut encore se qualifier pour la Champions Cup 2023/2024 ?La saison 2022/2023 ne restera pas dans les annales à Clermont. Éliminés en 8es de finale de la Challenge Cup, l'ASM devrait aussi voir la qualification pour les phases finales du Top 14 lui passer sous le nez. Ce qui ne veut pas dire que les Clermontois n'ont plus rien à jouer en cette fin d'exercice. Il faut encore aller chercher des points afin de participer à la Champions Cup l'an prochain. Remporter un titre dans les années à venir, c'est l'objectif annoncé de l'ASM dans son projet. Et pour cela, les Auvergnats ont réalisé un solide recrutement avec notamment la signature du 3e ligne Pita-Gus Sowakula. Le All Black semble particulièrement en forme sous le maillot des Chiefs et devrait apporter toute sa puissance au pack clermontois. Ce samedi, il a brillé en Super Rugby lors de la 7e victoire (17-33) en autant de matchs de la franchise néo-zélandaise. Suite à un ballon relevé par son talonneur et un relais de Cane, il a tout emporté sur son passage pour marquer un essai en force malgré plusieurs défenseurs sur le dos.

Le résumé du match :