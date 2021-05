VIDEO. Stade Toulousain : cité, Julien Marchand va-t-il manquer la finale de Champions Cup ?

"L’EPCR a reçu une plainte à l’encontre du talonneur de Toulouse, Julien Marchand (n°2), à la suite du match de demi-finale de Champions Cup de son club face à Bordeaux-Bègles, au Stade Ernest Wallon le samedi 1er mai." Pas de surprise pour le Stade Toulousain : son talonneur Julien Marchand a bien été cité, après la demi-finale victorieuse contre l'UBB.

Pour rappel, l'international tricolore s'était rendu coupable d'une charge à l'épaule sur Romain Buros. A retardement, puisque le Bordelais n'était pas en possession du ballon au moment de la percussion.

Should have been a red for Marchand, TMO should have picked this up pic.twitter.com/NcGaFDzgSy