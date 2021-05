COUPE D'EUROPE. Les notes du conseil de classe pour les 1/2 finales !

Ce week-end de demi-finale a permis aux clubs français de s’affirmer à la tête de l’Europe. Découvrez l’avis du conseil de classe sur ces performances !

Félicitations

Pita Akhi : Pour le Néo-Zélandais, la distanciation sociale n’est clairement pas une priorité. Il est même le premier à gratifier ses adversaires de câlins musclés. Inspiré offensivement et impressionant défensivement, le centre rouge et noir aura remporté le titre d’homme du match, et fait vibrer les réseaux sociaux.

Pita Akhi est un buffle combiné avec un taureau — soigmgnt (@MingantSoig) May 1, 2021

Le Stade Rochelais : Bravo aux Rochelais pour l’ensemble de leur œuvre. Il aurait été beaucoup trop long de faire une liste de tous les bons éléments aperçus côté maritimes ce dimanche. On peut tout de même souligner les performances de Skelton, West et Kerr-Barlow. Les jaunes et noirs ont montré qu’ils n’étaient pas arrivés là par hasard et qu’ils auraient clairement leur mot à dire en finale. Gregory Alldritt n’hésite pas à le dire via Rugbyrama : “On veut plus, on veut aller gagner ce titre.”

Les supporters rochelais : Alors, certes : se réunir à plusieurs centaines de personnes en temps de covid, ce n’est pas une super idée. Mais ce qui est sûr, c’est que les joueurs n’en voudront pas aux 400 supporters rochelais qui se sont réunis pour les encourager, puis les féliciter avant et après la rencontre. Geoffrey Doumayrou était en tout cas très heureux de voir ce soutien : “C’est incroyable et ça donne des forces ! Bravo à eux, surtout en ce moment”, a dit le centre des maritimes à l’issue de la rencontre pour Ouest France.

Cocorico : Pourquoi la finale de ce remake de la Coupe de France de Rugby se passe à Twickenham ? Il y avait un concert de Mylène Farmer au Stade de France ? En tout cas, c'était vraiment sympa d’avoir invité le Leinster.

Compliments

Le short d’Antoine Dupont : Visiblement pas assez serré, ce dernier a offert un spectacle unique : une belle pleine lune. Sans nul doute un hommage à Thomas Pesquet, grand fan du Stade Toulousain, récemment parti à bord de la Station Spatiale Internationale. Belle attention de la part de l’international français.

La coiffure de Romain Ntamack : Malgré la pluie, on a vu le numéro 10 toulousain se recoiffer moins souvent qu’à l’habitude. Peut-être est-il passé de la laque au gel waterproof ?

Le jeu de Jalibert : Il pleuvait ? Pas de souci pour Matthieu Jalibert qui avait l’air de vouloir gambader à sa guise sur le pré toulousain. Une véritable gazelle puisque malgré la défaite et l’absence d’essai côté bordelais, il est le jour ayant gagné le plus de mètres du match, 145 pour l’ouvreur bordelais. Il est aussi celui ayant joué le plus de ballons à la main.

Encore une course balle en main et Matthieu Jalibert aura parcouru l'équivalent de la rocade toulousaine (peu ou prou 35 km)#STUBB — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) May 1, 2021

Leicester Tigers : Après une saison finie à l’avant-dernière place de Premiership, sauvé par la relégation administrative des Saracens, le tigre rugit dans la petite coupe d’Europe. Vainqueur de l’Ulster, il s’offre pour la première fois de son histoire l’occasion de remporter cette compétition. Les Anglais de Leicester semblent avoir retrouvé de belles couleurs pour aller défier le MHR en finale.

Le recrutement rochelais : Cet été, le Stade Rochelais a travaillé sur le marché des transferts et il semble avoir été de bonne qualité. L’intégralité des quatres recrues étaient en effet présentes sur le terrain en tant que titulaire du côté des rochelais pour cette demi-finale. Et dur de dire que Skelton, Dulin, Rhule et Leyds sont étrangers à cette performance historique, tant ils se sont facilement adaptés à l’effectif rochelais.

Encouragements

Le planning du MHR : Auteurs d’une performance majuscule, les Cistes ont fait preuve “d’un courage incroyable près des lignes” selon Philippe Saint-André dans Midi Libre. Mais alors, pourquoi ne pas les mettre plus haut ? Eh bien parce que des encouragements, les hommes de PSA en auront bien besoin. Les Héraultais s’apprêtent à rentrer dans un sprint final démentiel. Entre leur prochaine échéance, La Rochelle samedi 8 mai, et le dernier match de la saison, contre Pau le 5 juin, il y a 28 jours. Durant cette période, Montpellier a 7 matchs prévus. Ce qui fait une moyenne d’une rencontre tous les 4 jours. On ne peut donc souhaiter que du courage aux joueurs, tout en espérant que ce rythme n’amène aucune blessure malheureuse.

TOP 14. Deux matchs en semaine pour Montpellier, voici le calendrier mis à jour

Les stades vides : On aurait aimé vibrer au rythme des supporters pour ces rencontres. Malheureusement la situation sanitaire aura empêché les Maritimes de faire rugir Marcel-Deflandre au même titre que le Stade Toulousain aurait sans aucun doute rempli les travées du Stadium pour cet événement. Espérons que le peu de supporters présents en finale sauront nous remettre un peu de baume au cœur.

Passable

Les clubs anglais : Aucun n’était présent en demie de la “Grande Coupe d’Europe”. L’exception des Leicester Tigers en Challenge Cup semble être bien maigre pour une nation qui a remporté 4 des 5 dernières Champions Cup. L’ère des rosbeefs aurait-elle laissée place à celle des “froggies” ?

Le Leinster : Les Irlandais s’imaginaient sûrement déjà en finale, dans un combat à 8 étoiles face aux rouges et noirs. Mais voilà, il n’en est rien. Les Rochelais en ont fait leur quatre heure et semblent avoir pris les coéquipiers de Jack Conan à leur propre jeu : celui du COMBAT !

Avertissement de conduite

“Ô Toulouse !” : Pendant le match, on s’est pris à imaginer remplacer la chanson de Claude Nougaro, retentissant à chaque essai toulousain, par sa version reprise par Gad Elmaleh. Terrible idée qui fait baisser le classement général de la célébration de la ville rose.

Le coup d’épaule de Julien Marchand : Pas repris par la patrouille durant le match, le capitaine toulousain a souhaité faire la bise à Romain Buros à grand coup d’épaule à la 57ème minute de jeu. A vrai dire, personne ne s’était vraiment rendu compte de cela durant le match. Personne ? Non, un village d'irréductibles consultants de la chaîne britannique BT Sports, composé de Brian O'Driscoll et Sam Warburton, est particulièrement revenu sur cette action. La légende du rugby irlandais O’Driscoll ayant même précisé “C'est le plus rouge des cartons rouges [...] mais je suis sûr que les commissaires de l'EPCR visionneront les images". Simple provocation ou réelle menace de sanction ? Affaire à suivre …