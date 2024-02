VIDÉO. RUGBY. Une Marseillaise ardente enivre le XV de France pour défier l’Irlande

Au Vélodrome, la Marseillaise a retenti fièrement dans les tribunes et lance ce Tournoi des 6 Nations par ce choc entre le XV de France et l’Irlande.

Elle a fait vibrer la cité phocéenne. Ce vendredi 2 février, une Marseillaise forte en passion et en émotion a retenti à Marseille en l’honneur du XV de France. Au milieu des 67 000 spectateurs, les 23 Tricolores concernés ont été au cœur d'une magnifique communion avec leurs supporters.

C’est la première fois que les supporters de Fabien Galthié et ses hommes entonnent l’hymne national en canon avec le public français cette année et depuis la Coupe du monde. Une ferveur qui n’a pas perdu de son incandescence en tribune.

Pour l’occasion, les Bleus défient l’Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024. Il est certain que la qualité de l’affiche proposée au public marseillais permet de rendre la communion entre supporters et joueurs d’autant plus forte. De plus, les quelques touches de vert éparpillées dans les tribunes ont répondu via l'Ireland's Call.

La dernière fois que le XV de France s’était présenté dans l’antre habituel de l’Olympique de Marseille, c’était à l’occasion d'une large victoire contre la Namibie. Lors du Mondial, Dupont et ses coéquipiers avaient connu une victoire record. Le 21 septembre dernier, les Bleus y signaient une victoire record (96-0).

Tuilagi, Le Garrec, une Marseillaise aux Bleus nouveaux

De plus, sur le terrain, un petit nouveau a été aperçu lors de l’accolade nationale. En effet, c’est la première fois que Posolo Tuilagi, remplaçant de Romain Taofifenua, apparaît sur une feuille de match avec le XV de France.

De son côté, malgré le fait qu’il ne compte aucune sélection, Nolann Le Garrec avait déjà pu entonner la Marseillaise, il y a moins d’un an. Il était présent sur la feuille de match d’Italie-France, mais n’était pas rentré en jeu.

Parmi certains capés, on imagine que cette Marseillaise a eu quelque chose de spécial pour d’autres. Par exemple, Paul Gabrillagues qui n’a plus eu l’occasion de s’égosiller sur la musique de Rouget de Lisle depuis le mondial 2019. De son côté, Grégory Alldritt la chante pour la première fois en qualité de capitaine.

