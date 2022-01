VIDEO. RUGBY. Nos Anglais ont du talent, 17 coups de pied et une cagade en UNE séquence !

Dans un match de seconde division anglaise opposant les Bedford Blues aux Jersey Reds, les spectateurs ont eu le droit à un match de tennis improvisé.

En France, beaucoup se seraient endormis devant leur écran de télévision, mais en Angleterre le jeu au pied est roi ! C’est une spécificité dont on a pu se rendre compte lors de la rencontre de Championship où les Bedford Blues recevaient les Jersey Reds le 27 décembre dernier. Au cours de la partie, une séquence à illustrer parfaitement le jeu à l’anglaise. Visiblement délocalisé à Wimbledon le temps d’un instant, les arrières des deux équipes se sont renvoyés la balle pour un ping-pong rugby de tous les records.

Avec 17 coups de pieds échangés d’affilée, les lignes défensives ont eu le temps de peaufiner leur échauffement avant de pouvoir voir de nouveau le cuir de près. Si les cuisses, mollets et autres muscles inférieurs ont été mis à contribution, les bras ont visiblement eu le temps de se refroidir. Ou bien l’un des joueurs de Bedford s’imaginait déjà les pieds sous la couette. En tout cas, ce dernier commet un en-avant au 17ème (et donc ultime) coup d’artillerie. L’échange a beau être rare, il n’a (logiquement) pas ravi tous les fans. Un amateur de rugby à XIII anglais a profité de cette séquence surréaliste pour piquer les voisins du XV sur les réseaux sociaux. Il dit : “William Webb Ellis a récupéré le ballon et a couru avec. Quelqu'un doit expliquer ça au joueur de rugby à XV. Pourquoi les gens paient pour regarder ça alors que le XIII a un si bon spectacle athlétique sur le terrain ?” Dur de le contredire pour l’occasion, on dira sans doute que la remarque est de bonne guerre.