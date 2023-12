VIDEO. RUGBY. ''Je ne me suis pas trouvé flamboyant'', Antoine Dupont fait son auto-critique et celle de Toulouse

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont sait qu'il peut faire mieux. Il entend réaliser des matchs plus aboutis avec le Stade Toulousain.

RUGBY. Face à la critique, Mola réplique : ''le Antoine que vous trouvez très moyen, je vais m'en contenter''Première européenne pour le Stade Toulousain ce samedi face à Cardiff en Champions Cup. Un adversaire largement à la portée des hommes d'Ugo Mola. Lequel a tout de même aligné une grosse équipe pour aller une victoire bonifiée. Cible de certaines critiques, Antoine Dupont sera titulaire à la mêlée aux côtés de Thomas Ramos.

Cette semaine, l'entraîneur toulousain n'a pas manqué de réagir aux déclarations de certains acteurs de l'ovalie envers son numéro 9. Selon lui, le capitaine du XV de France s'est montré à son avantage en Top 14. S'il ne traverse pas le terrain comme certains le voudraient, il se montre décisif. Non ce n'est pas une erreur, Dupont et Ramos ont arrosé comme personne en Champions Cup !De par ses anciennes performances et son statut, Dupont sait qu'il sera observé dès qu'il pose les crampons sur le pré. Si les critiques font partie du job, elles n'ont à ses yeux pas la même importance que le regard du staff. "C'est ce qui reste le plus important, d'être aligné avec le staff sur notre niveau et nos ambitions du jour", confie le Tricolore via Eurosport.

Il sait néanmoins faire sa propre analyse et estime avoir réalisé des matchs moins aboutis lors de ses dernières apparitions. "On a eu du mal à se trouver collectivement et moi, un peu dans la continuité de ça, je ne me suis pas trouvé flamboyant." D'aucuns diront que c'est le lot de tous les compétiteurs qui veulent toujours être les meilleurs. Vos Matchs Toulouse/Cardiff et La Rochelle/Leinster à quelle heure et sur quelle chaîne ?Quand cela ne se passe pas comme prévu ou comme il le voudrait, cela fait naître de la frustration et Dupont n'y échappe pas. "Je suis conscient de mon niveau actuel et du niveau auquel je prétends être." Mais c'est aussi valable pour l'équipe dans son ensemble. Au vu des joueurs qui la composent, elle doit produire de meilleures prestations.

La rencontre de samedi face aux Gallois doit justement servir aux champions de France à lancer la machine. Après neuf journées de Top 14, Toulouse est cependant dans le bon wagon avec cinq succès au compteur. Ils sont toujours invaincus à la maison et entendent bien le rester en Champions Cup.

Ils passeront cependant un vrai test la semaine prochaine sur la pelouse des Harlequins. En effet, outre la victoire face au promu Oyonnax, ils n'ont pas été en mesure de s'imposer en déplacement. Une condition sine qua non pour s'installer dans le top 6 en championnat, mais aussi pour aller le plus loin possible en coupe d'Europe. Cette parenthèse européenne pourrait donc faire le plus grand bien au Stade Toulousain ainsi qu'à Antoine Dupont.