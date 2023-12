Non ce n'est pas une erreur, Dupont et Ramos ont arrosé comme personne en Champions Cup !

Si la Champion Cup est plus compétitive, les Gallois se déplaceront à Toulouse sans pression. Un match qui a tout d'un piège pour le Stade. Il faudra être bon sur les fondamentaux et notamment faire le boulot dans les rucks. L'an passé, Cardiff avait récupéré 9,2 turnovers par match (6 rencontres jouées), plus que toute autre équipe en Challenge Cup.