VIDÉO. RUGBY. Dupont et Jelonch : la ‘‘Auch Connexion’’ revancharde pour le match retour

Après la défaite controversée face à l’Ulster, les deux copains d’enfance se sont exprimés sur le match retour.

En conférence de presse, les discours étaient déjà tournés vers l'Irlande. Aucun voyage de loisir n'est prévu, non. Le 16 avril à 21h, c'est avec un esprit de revanche que les Toulousains se rendront en Irlande du Nord. Défaits à domicile dans un match de phase au Stadium pour la première fois depuis des lustres, les rouges et noirs auront à cœur de montrer leur rugby. Un jeu en partie retrouvé si l'on en croit Antoine Dupont. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, il déclare : "On n'a pas à rougir de ce que l'on a fait. Il n'y a pas de regret sur ce qu'on a produit. Il faut être fier de ce match et ne pas baisser les bras." Le demi de mêlée enchaîne sur le match retour en précisant : "Je pense que nous sommes capables de tout et on l'a vu sur ce match. Mais, quand tu perds de six points à l'aller à domicile, ce sera évidemment difficile. Eux perdent très peu de matchs à la maison. On sait le défi qui nous attend."

Après la rencontre, Anthony Jelonch s'est également présenté aux journalistes. Dans une idée similaire, il complète les paroles de son ami d'enfance. D'après France Bleu, il déclare : "C'est une confrontation sur quatre mi-temps. Les 7 points qu'on arrive à prendre à la fin sont précieux. On est déjà impatients d'être à la semaine prochaine pour aller chercher cette qualification." Dans un papier de Rugbyrama, il ajoute : "Tout est encore possible. Les Irlandais ont fait un gros coup ici, mais nous sommes impatients d'aller batailler pour aller chercher cette qualification." La bataille s'annonce rude du côté de Belfast. Les Toulousains pourront compter sur leurs nombreux facteurs X pour rêver d'un quart de finale. Et qui sait, la "Auch Connexion" fera peut-être des miracles en territoire britannique. Impressionnant au Stadium, en dehors de toutes considérations arbitrales, les joueurs de l'Ulster ne laisseront sûrement pas les choses se dérouler comme dans les plans d'Ugo Mola et de ses hommes.