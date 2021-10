VIDEO. Rugby Championship. Le 4 à a la suite pour l'Australie grâce au triplé de Kellaway

L'Australie a terminé le Rugby Championship par un succès sur l'Argentine. Andrew Kellaway s'est offert un triplé aux dépens des Pumas.

Battus à deux reprises par les All Blacks en début de compétition, les Wallabies ont bien relevé la tête. Quade Cooper et les siens ont enchaîné quatre succès de rang. Après avoir battu les Springboks champions du monde, ils ont ensuite dominé les Argentins par deux fois. Les Wallabies sont assurés de terminer à la deuxième place du Rugby Championship derrière la Nouvelle-Zélande, qui sera opposée à l'Afrique du Sud ce samedi. Un peu plus tôt dans la journée, les Australiens ont inscrit 32 points face aux Pumas. Lesquels ont connu une réaction trop tardive pour espérer l'emporter. En effet, l'avance des locaux était trop importante grâce au triplé d'Andrew Kellaway (34e, 54e, 58e). Avant lui, c'est Folau Fainga'a qui avait débloqué le compteur des Green and gold. Après l'heure de jeu, Gallo y est allé de son doublé (63e, 72e) mais le mal était déjà fait. Les Bleus sont prévenus, les Argentins ne lâchent rien et il leur faudra prendre le score sous peine de connaître un match compliqué.