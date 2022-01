VIDEO. RUGBY à 7. Les pas de danse de Maurice Longbottom sont un régal pour les yeux

L'Australien Maurice Longbottom a inscrit un essai sublime face au Kenya lors de la première journée du tournoi de Séville en Espagne.

Le circuit mondial de rugby à 7 fait de nouveau escale en Espagne. Après Malaga, c'est Séville qui accueille les meilleurs joueurs de la planète Seven. Maurice Longbottom n'a pas l'aura d'un Carlin Isles, mais l'Australien mérite d'être mis sur le devant de la scène. Face au Kenya ce vendredi, le joueur de poche a fait étalage de ses formidables qualités de vitesse et d'appuis pour inscrire un sublime essai. Servi aux abords de la ligne médiane, il a mis les cannes pour passer entre deux défenseurs avant de donner le tournis à un troisième. Celui n'a pas su dans quel sens partir et a été mystifié par l'ancien joueur de rugby à XIII.