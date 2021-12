VIDEO. Rugby à 7. Epée active le mode fusée, Trouabal danse sur le pré, la médaille pour les Bleues

Le tournoi de Dubaï a vu l'équipe de France de rugby à 7 féminine remporter la médaille de bronze. Les Bleus ont de leur côté terminé au 4e rang.

Les équipes de France de rugby à 7 jouaient toutes les deux le match pour la médaille de bronze à Dubaï ce samedi. Et comme la semaine dernière sur cette même pelouse, les féminines ont terminé sur une bonne note en dominant la Russie. Après le 40-0 infligé il y a sept jours, les Tricolores ont été sans pitié avec les Russes. Shannon Izar, Camille Grassineau, Jade Ulutule et Valentine Lothoz ont permis à la France de l'emporter 28 à 7. Elles enchaînent avec une troisième médaille de bronze après celles glanées aux Jeux olympiques de Rio et la semaine passée lors de ce même tournoi.

Du côté des hommes, ces deux jours de compétition qui avaient commencé par une victoire historique sur les Fidji et un superbe succès sur les USA n'ont pas débouché sur une breloque. Opposés aux Argentins, les Bleus ont été dominés 38 à 21. Nelson Epee a de nouveau montré qu'il était l'un des joueurs les plus spectaculaires du circuit mondial. Rayan Rebbadj a montré un beau potentiel à l'image de Joachim Trouabal, auteur d'un essai tout en appuis et en vitesse en fin de rencontre. Une réalisation qui a maintenu le suspense dans ce match pour la 3e place.