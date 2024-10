VIDÉO. RUGBY À 7. Après une décennie d’exploits, le meilleur marqueur de l’histoire des JO prend sa retraite

La flèche américaine Perry Baker a décidé de dire stop. S’il avait laissé sous-entendre vouloir disputer une dernière fois l’étape de Los Angeles en 2025, Baker a finalement choisi de raccrocher les crampons.

Malgré ses 38 ans, ses courses chaloupées et ses cannes de feu faisaient toujours des dégâts. On le vit notamment lors des JO de Paris cet été, où Perry Baker avait planté un quadruple d’anthologie contre l’Uruguay.

Mais la flèche américaine de décider de dire stop. S’il avait laissé sous-entendre vouloir disputer une dernière fois l’étape de Los Angeles en 2025, Baker a finalement choisi de raccrocher les crampons.

C’est une véritable légende du rugby à 7 qui quitte donc cette discipline qui, après les Jeux, va devoir trouver un second souffle et se renouveler, après les départs des stars Dupont ou Isgro également.

Baker sur le circuit à 7, c’est 293 essais marqués (en 363 matchs), 10 réalisations aux JO et des dizaines d’actions qui ont marqué les esprits de la discipline. Un temps, on l’avait évoqué du côté de la ProD2 et de Biarritz, avant finalement qu'il ne prolonge à 7.

Fort de trois participations aux Jeux olympiques (2016, 2021, 2024), deux Coupes du Monde de Rugby à Sept, 71 tournois du HSBC SVNS, et deux titres de Joueur de Rugby à 7 de l’année (2017 et 2018), Baker va donc partir l’esprit tranquille et découvrir autre chose.

Paris 7s - Carlin Isles et Perry Baker flashés à des vitesses excessives [VIDÉO]L’ancien compère de Carlin Isles, avec qui il formait le duo le plus rapide du monde (respectivement 10’13 et 10’56 sur 100m !) va en effet devenir entraîneur de l’équipe nationale de rugby à 7. USA Rugby l’a nommé dans le staff, rapporte RugbyPass.

Une suite logique pour cet amoureux de sport, passé par le football américain avec sa carrière à 7, et qui aura donc marqué l’histoire de ce sport.