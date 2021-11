VIDEO. RUGBY. 1973, la dernière victoire à Paris des Bleus de Spanghero face aux All Blacks

Le Stade de France accueillera ce samedi le choc tant attendu entre la France et la Nouvelle-Zélande. Un stade qui ne réussit pas vraiment aux Tricolores.

C'est la petite stat qui fait grincer des dents. La France peine à mettre à mal les Néo-Zélandais sur son sol et encore plus à Paris. Le dernier succès français face aux Blacks dans la capitale remonte à 1973. Les Bleus s'étaient imposés 13-6 dans un match assez cadenassé. Cette rencontre étant d'ailleurs la deuxième victoire des Bleus de l'histoire face aux All Blacks. Mais les Tricolores ne reste pas sur 48 années de disette en France. Par quatre fois les Bleus ont fait rompre les triples champions du monde dans l'Hexagone : 1977, 1986, 1995 et en 2000. Mais ces quatre succès ont tous eu lieu en province et non dans la capitale. Notamment le magnifique succès à Marseille en 2000, dans un Stade Vélodrome plein à craquer, les Français avaient étrillé les Blacks 42-33. Un match marqué par l'arrivée très tardive des Bleus au stade, le bus des joueurs ayant multiplié les erreurs d'aiguillage. Strap dans le bus, échauffement écourté, Galthié, alors demi de mêlée de cette équipe de France avait eu une merveilleuse idée pour faire monter la température malgré tous ces petits incidents. Avant la rentrée au vestiaire, les Bleus feront un tour d'honneur dans le stade. Chauffé à blanc par un public en folie. L'équipe de France réalisera une des plus belles prestations de son histoire face aux Blacks. Depuis, la France n'a plus jamais réalisé à nouveau cet exploit devant son public. Au Stade de France, c'est 48 années à vide pour les Bleus. En termes de match, c'est 10 revers depuis la victoire en 1973. Un seul petit nul en 2002 vient « égayer » cette triste série. Alors, le choc de samedi viendra confirmer cette malédiction ou bien la France mettra enfin un terme à cette triste série ?

Les compositions :



France

15 Jack Cantoni ;

14 Roland Bertranne - 13 Claude Dourthe - 12 Jean-Pierre - Lux 11 Andre Campaes ;

10 Jean-Pierre Romeu ; 9 Max Barrau

7 Pierre Biemouret - 8 Walter Spanghero (c) - 6 Olivier Saisset

5 Alain Esteve - 4 Elie Cester

3 Jean Iracabal - 2 Rene Benesis - 1 Jean-Louis Azarete

Remplaçants : 16 Michel Droitecourt, 17 Armand Clerc, 18 Andre Darrieussecq, 19 Jean-Claude Skrela, 20 Michel Pebeyre, 21 Jean-Louis Berot

Nouvelle-Zélande : 15 Joe Karam ; 14 Bryan Williams - 13 Bruce Robertson - 12 Ian Hurst - 11 Grant Batty ; 10 Bob Burgess 9 Sid Going ; 1 Graham Whiting - 2 Tane Norton - 3 Kent Lambert ; 4 Pole Whiting - 5 Hamish Macdonald ; 6 Ian Kirkpatrick (c) - 7 Grizz Wyllie - 8 Alan Sutherland