VIDEO - Revivez la qualification des françaises en demie des JO au rythme des foulées de Séraphine Okemba

Les Françaises ont parfaitement géré leur 2ème journée de compétition en écrasant le Canada (0 à 33) avant de dominer la Chine en quart (24 à 10). RDV demain !

Si les Bleus n'ont malheureusement pas été aux JO, les Bleues font décidément le travail pour 2. Pour cette deuxième journée de compétition, tôt dans la nuit pour nous, les ouailles de David Courteix ont parfaitement débuté l'exercice en étrillant une équipe du Canada (0 à 31) pourtant annoncée comme l'un des cadors de la compétition. Cinq filles y sont allées de leur essai, jusqu'à décrocher la plus large victoire de l'histoire de l'équipe de France face à l'équipe nord-américaine !

Évidemment, l'exceptionnelle joueuse du Stade Français Séraphine Okemba y est allée de son exploit personnel, avant de remettre ça face à la Chine, qui avait pourtant pris le score d'emblée. La joueuse de 25 ans s'offrait un nouveau doublé pour libérer les Bleues et leur permettre de rejoindre les demi-finales des JO, ce qui leur assure déjà une meilleure place qu'à Rio. Ce samedi à 4h30, les filles affronteront la Grande-Bretagne, elle-même tombeuse des USA (21 à 12) lors de leur quart de finale. La gagnante affrontera le vainqueur de Nouvelle-Zélande vs Fidji, un peu plus tard dans la journée.