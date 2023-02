VIDÉO. Qui se rappelle du jour où le minot O'Driscoll avait martyrisé la France dans le Tournoi des 6 Nations ?

En attendant la rencontre entre l'Irlande et la France, on vous propose de revivre l'un des moments marquants de l'histoire du Tournoi : le triplé de Brian O'Driscoll face aux Bleus.

RUGBY. 6 NATIONS. L'Irlande avec Sexton, mais sans son talonneur pour affronter la FranceMême s'il a pris sa retraite internationale il y a près de 9 ans (en mars 2014), comment oublier l'un des plus grands joueurs irlandais de tous les temps, Brian O'Driscoll. Véritable prodige du rugby, ''BOD'' a fait la misère à toutes les équipes qu'il a eu à affronter. Et forcément, la France en fait partie. Preuve en est, avec ce fameux match du Tournoi des 6 Nations 2000, entre l'Irlande et la France. Titularisé face aux Bleus après d'excellentes performances face notamment à l'Écosse et l'Italie, le tout jeune O'Driscoll (21 ans à peine) a, ce jour-là, véritablement traumatisé les Tricolores, pourtant vice-champions du Monde à l'époque. En effet, et après un début de match délicat, le centre a changé le cours de la rencontre en inscrivant trois essais aux coéquipiers de Fabien Pelous. Un ''Hat-Trick'' légendaire, puisqu'il a tout simplement offert la victoire aux Irlandais (25-27), eux qui ne s'étaient plus imposés en France depuis 1972. Une prestation XXL, qui fit découvrir au monde entier le talent de ce jeune joueur, qui deviendra par la suite une véritable icône.

France 2000 1 Califano 2 Dal Maso 3 Tournaire 4 Pelous (cap) 5 Brouzet 6 Benazzi 8 T. Lievremont 7 Costes 9 Laussucq 10 Merceron 11 Bory 12 Glas 13 Desbrosse 14 Bernat-Salles 15 Ntamack

Irlande 2000 1 Clohessy 2 Wood (cap) 3 Hayes 4 Galway 5 O'Kelly 6 Easterby 8 Dawson 7 Foley 9 Stringer 10 O'Gara 11 Hickie 12 Henderson 13 O'Driscoll 14 Maggs 15 Dempsey