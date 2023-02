VIDEO. Pro D2. Non mais vous avez vu cette combinaison surprenante de Vannes ?

Vannes a dominé Montauban ce vendredi soir lors de la 20e journée de Pro D2. Les Bretons ont inscrit un très bel essai après une combinaison folle.



Ce vendredi soir, Vannes s'est imposé devant son public face au Montauban en Pro D2. Les Bretons ont eu chaud aux miches puisqu'ils ne l'ont emporté qu'avec seulement trois points d'avance, 40 à 37. Et ce, alors qu'ils ont inscrit six essais ! La rencontre a été particulièrement animée puisque les visiteurs ont passé quatre fois la ligne de craie. Si bien qu'ils sont revenus dans la partie après avoir été menés 33 à 16. À la 74e, seuls trois longueurs séparaient les deux formations, 33/30, mais Ximun Bessonart a trouvé la faille en fin de partie pour offrir un succès un peu plus confortable à Vannes. Le RCV avait pourtant démarré en trombe avec une réalisation dès la 5e minute sur une combinaison folle. À cinq mètres de la ligne d'en-but adverse, ils ont totalement perdu les défenseurs en faisant croire à un départ du talonneur Leafa. Mais le ballon était en fait toujours dans les mains du pilier. Alors que plusieurs joueurs se présentaient, Tafili a finalement donné au deuxième ligne Joe Edwards pour un superbe essai. Une action qui n'est pas sans rappeler celle qui a permis à la Nouvelle-Zélande de marquer en finale de la coupe du monde 2011 face à l'équipe de France.