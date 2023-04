VIDEO. Préparez-vous pour cette merveille de passe aveugle en provenance du Super Rugby !

Le match de Super Rugby entre les Hurricanes et les Highlanders ce samedi a été marquée par la sublime passe du demi de mêlée Jamie Booth pour Salesi Rayasi.



Solide prestation des Hurricanes ce samedi en Super Rugby avec une victoire 29 à 14 sur la pelouse des Highlanders. Un sixième succès en sept journées qui voit les coéquipiers d'Ardie Savea truster les premières places du classement. Rien n'était pourtant fait à la pause puisque les visiteurs menaient seulement d'un point, 8 à 7, avec un essai de chaque côté. Mais les Canes ont passé la seconde au retour des citrons avec trois essais en l'espace de quinze minutes dont un doublé pour l'ailier Salesi Rayasi. Il n'a d'ailleurs pas eu grand-chose à faire sur sa seconde réalisation si ce n'est être au soutien de son demi de mêlée Jamie Booth. Remplaçant au coup d'envoi, il a parfaitement su saisir sa chance sur la ligne des 22 mètres en feintant la passe puis en mettant les cannes. Il a notamment mystifié son vis-à-vis sur les appuis avant d'offrir l'essai à Rayasi d'une merveille de passe. Plaqué par Fetuli Paea, il a eu la lucidité et la dextérité pour faire vivre le cuir en tombant de manière spectaculaire. L'une des plus belles passes de l'année. VIDEO. A-t-on déjà vu l'essai le plus DINGUE de l'année en Super Rugby ?