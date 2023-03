VIDEO. A-t-on déjà vu l'essai le plus DINGUE de l'année en Super Rugby ?

L'ailier des Blues d'Auckland Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens a inscrit ce qui pourrait être l'essai le plus spectaculaire de l'année face à la Western Force.

VIDEO. Emoni Narawa défie les lois de la physique pour un essai spectaculaire en Super RugbyLe Super Rugby aura toujours ses détracteurs. Mais aussi ses fans qui se régalent chaque semaine devant des actions spectaculaires. Il ne se passe pas un week-end sans qu'une équipe ou un joueur ne nous offre une séquence ou un geste incroyable. On a déjà eu droit à l'essai le plus rapide de l'histoire de cette compétition, il y a peu. Le week-end dernier, on a assisté à l'une des réalisations les plus folles de la saison. Et ce, alors qu'on jouait seulement la cinquième journée. Du côté d'Auckland, les Blues de Beauden Barrett, qui avait laissé le numéro 10 à Stephen Perofeta pour l'occasion, affrontaient la Western Force. Un match remporté dimanche par les locaux sur le score de 30 à 17 qui a vu Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens marquer de manière spectaculaire. Servi au pied par Perofeta dans l'en-but, l'ailier a sauté plus haut que son vis-à-vis. Quand on dit plus haut, c'est digne de Lebron James période Cleveland ou Miami. Après avoir attrapé le ballon d'une main façon football américain, il a été déstabilisé par l'arrière adverse. Il a tout de même réussi à conserver le contrôle du ballon en tombant. Et surtout, il est parvenu à aplatir ! Un geste incroyable qu'il sera difficile de détrôner pour le titre (honorifique) de plus bel essai de l'année.