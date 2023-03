VIDEO. Emoni Narawa défie les lois de la physique pour un essai spectaculaire en Super Rugby

Ce samedi, les Chiefs ont battu les Rebels en Super Rugby. L'ailier Emoni Narawa a été particulièrement en vue avec un très bel essai en première période.

VIDEO. Arrêtez tout ! L'essai le plus rapide de l'histoire du Super Rugby a été inscrit par Rameka PoihipiCette saison de Super Rugby a démarré sur les chapeaux de roue. En particulier pour les Chiefs qui, après avoir battu les Crusaders dès la première journée, ont enchaîné les victoires. Vainqueurs de Moana Pasifika lors d'un match marqué par l'essai le plus rapide de l'histoire de la compétition, et des Highlanders, les joueurs d'Hamilton ont à nouveau assuré le spectacle ce samedi aux dépens des Rebels. Devant leurs supporters, les Chiefs ont inscrit six essais, avec notamment un doublé pour l'excellent arrière Shaun Stevenson. Les 3/4 ont été particulièrement à l'image d'un Emoni Narawa dans tous les bons coups. Décisif sur le premier essai par le centre Rameka Poihipi, il est allé derrière la ligne de craie à la demi-heure après avoir joué les funambules avec la ligne de touche. À la réception d'un petit par-dessus, il a eu suffisamment de vélocité et d'équilibre pour ne pas mettre le pied en touche. Après avoir résisté à l'irrésistible force qui l'attirait vers la touche, il a sauté pour marquer de manière spectaculaire pour éviter de sortir du pré. Score final, 44 à 25.