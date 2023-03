VIDEO. Arrêtez tout ! L'essai le plus rapide de l'histoire du Super Rugby a été inscrit par Rameka Poihipi

Le centre des Chiefs Rameka Poihipi a inscrit son nom dans le livre des records après avoir marqué l'essai le plus rapide de l'histoire du Super Rugby.



Ce samedi, les Chiefs, vainqueurs des Crusaders la semaine dernière, n'ont fait qu'une bouchée de Moana Pasifika. Et ce, malgré trois cartons jaunes dans le second acte. Un succès 52 à 29 décroché à la faveur de huit essais. Dont un dès le coup d'envoi de la rencontre. Le centre des Chiefs Rameka Poihipi a en effet inscrit son nom dans le livre des records après avoir marqué l'essai le plus rapide de l'histoire du Super Rugby lorsqu'il a traversé la ligne de craie adverse après seulement huit secondes à Melbourne. Le temps n'était encore pas visible à l'essai et certains supporters même pas à leur place que Poihipi célébrait déjà sa réalisation avec ses coéquipiers. Après le coup d'envoi de Damian McKenzie sur Anzelo Tuitavuki, le centre des Chiefs a parfaitement jailli pour intercepter la passe en retrait. Selon Planet Rugby, il a été confirmé à la mi-temps que le joueur de 24 ans avait marqué l'essai le plus rapide de l'histoire du Super Rugby. Le précédent record était détenu par le joueur des Highlanders Vula Maimuri qui avait marqué en 2001 contre les Crusaders après 12 secondes.