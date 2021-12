VIDEO. Exeter. Direction la buvette sans passer par la douche pour fêter la victoire

Ce samedi, Exeter est venu à bout des Saracens sur sa pelouse de Sandy Park au terme d'une rencontre accrochée (18-15). Un affrontement attendu entre deux des prétendants au titre de champion. Les Chiefs, qui vivent une première partie de saison mitigée, pointent à la cinquième place de Premiership. Ils ont pris le meilleur sur les triples champions d'Europe, grâce à deux réalisations signées Tom O'Flaherty et Luke Cowan-Dickie. Du côté des Saracens dauphins de Leicester, la botte d'Alex Lozowski a longtemps entretenu l'espoir d'une victoire, avec cinq pénalités converties. Insuffisant pour rafler la mise.

À l'issue de la rencontre, les joueurs d'Exeter ont célébré la victoire avec leurs supporters. À l'instar de l'Union Bordeaux-Bègles il y a deux saisons, qui avait rejoint les fans du club girondin dans la bodéga pour chanter et partager quelques bières, les Chiefs se sont rués à la buvette pour retrouver les fervents aficionados de l'équipe. En tenue de match, les Chiefs ont même poussé la chansonnette. De belles images après la période sombre traversée ces derniers mois.

[VIDEO] Pas douchés, les joueurs de l'UBB fêtent la victoire au milieu des supporters !

Rob Baxter, l'entraîneur d'Exeter s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet pour la chaîne britannique BT Sport : ''Je voulais vraiment que les joueurs voient et ressentent le genre d'émotions, de plaisir, de passion et d'amour que ces gens ont.''

Straight off the pitch after a win, into the bar with supporters. Cheers, @ExeterChiefs ! 🍻 #GallagherPrem pic.twitter.com/9aOyFQTv1V

Exeter straight to the bar for a pint and a sing song after their win of Saracens pic.twitter.com/snnDmRwmvL