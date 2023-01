VIDEO. Pourquoi cette mêlée de Lyon est du caviar pour les yeux d'un coach des avants ?

VIDEO. CHAMPIONS CUP. Jean-Marc Doussain active le mode bulldozer et emporte Johan Goosen dans l'en-but en puissanceCe vendredi soir, Lyon a dominé les Bulls avec le bonus offensif. C'est principalement devant que les Lyonnais ont construit leur succès avec notamment deux essais de Guillaume Marchand. On sait pourtant que les Sud-Africains ont construit leurs nombreux succès grâce à la puissance de leurs avants. Mais ce vendredi soir, les Bulls ont goûté à leur propre médecine. En témoigne cette superbe mêlée du LOU après l'heure de jeu. Proche de l'en-but adverse, les Lyonnais ont fait exploser la première ligne sud-africaine comme du pop-corn. Une poussée qui est le résultat d'une excellente préparation de joueurs du LOU et d'un effort collectif parfait. Du caviar pour les yeux d'un coach des avants. Si on a beaucoup parlé du pack du Stade Français cette saison en Top 14, celui de Lyon a montré qu'il avait aussi du répondant. Ça promet pour la fin de la saison.

As a scrum coach, this Lyon scrum is the type of scrum I dream of. Connection of back 5 and how they come up together. And then the timing of the shove that comes via all 8 attacking as one. Thing of absolute beauty! pic.twitter.com/pVuzLk5xzP