VIDÉO. Plus fort que le Grand Chelem ? Uini Atonio parle de son sacre en Champions Cup

Interrogé en zone mixte, le pilier français a livré ses sentiments sur le premier titre européen de La Rochelle.

Grâce à La Rochelle, Uini Atonio vit un rêve éveillé. Écarté du haut-niveau néo-zélandais à cause de son poids, il a désormais fait taire tous ses détracteurs. Les jaunes et noirs lui ont même permis de connaître les joies du rugby international. Arrivé en 2011 sur les bords de l’Atlantique, Patrice Collazo l’avait repéré et en avait fait l’un de ses cadres. En 2014, il connaît les Bleus et devient par ailleurs le joueur le plus lourd de l’histoire des Bleus. Dans un premier temps boudé par Fabien Galthié, lui et ses 152 kg seront rappelés par le staff tricolore en 2021. Lors du Tournoi des VI Nations 2022, il est titulaire à chacun des matchs et remporte le Graal de tout international de rugby européen : un Grand Chelem. Cependant, voilà, le colosse a une histoire d’amour bien particulière avec La Rochelle. Cette dernière lui fait même douter du titre qui compte le plus dans sa carrière. Will Skelton : ‘‘La Rochelle est une petite ville, nous ne sommes pas censés jouer ces match-là’’

Médaille au cou, l’avant s’est présenté en zone mixte. Face aux journalistes, il a donné ses impressions post-victoire. Une finale gagnée dans un secteur qu’il maîtrise à la perfection : le combat. Après le pilonnage d’anthologie observé en fin de match, le joueur se mouille sur le trophée qui l’a le plus marqué. D’après une vidéo publiée par Ouest-France, le champion d’Europe réagit. Il livre sa préférence entre la Coupe d’Europe et le titre en sélection : “Je pense que je savoure plus (la Champions Cup). Ça fait un moment que je joue à La Rochelle et on n'avait encore jamais touché de coupe avec les mecs. Saze (NDLR : Romain Sazy), Kevin (Gourdon)… Il y a un peu plus de je ne sais pas quoi, un petit truc en plus.”