VIDÉO. Plongeon dans le port et retour des joueurs, voici la fantasmagorique fête rochelaise !

La fête bat son plein à La Rochelle pour fêter le premier titre majeur des Maritimes : une Champions Cup obtenue face au Leinster.

Après le coup de sifflet final, les Rochelais de tout horizon ont explosé de joie. Il faut dire que le scénario du match avait de quoi rendre fou. A posteriori du break fait par les Irlandais, les jaunes et noirs ont su revenir dans le jeu avec un essai. Avec le gogo-gadgeto essai de Retière, ils se sont même imposés au détriment d’un Leinster à qui tout était promis. L'incroyable ultime séquence de combat rochelaise a fait couler quelques litres de sueurs chez beaucoup de supporters. Ce dimanche 29 mai, les fans jaunes et noirs peuvent donc se congratuler et fêter dignement la consécration de leurs héros la veille à Marseille. VIDÉO. CHAMPIONS CUP. Héroïque, La Rochelle s'offre sa première Coupe d'Europe sur le gong !

À la suite du match, Ronan O’Gara a d’ailleurs livré ses impressions. Comme tous les membres du groupe, le coach irlandais savoure ses moments si particuliers. Dans un article publié par Rugby Pass il a déclaré : “Il y a eu des combats et c'était un carnage. Mais ce sera encore plus un carnage dans le port de La Rochelle durant les jours qui suivront. Le match était tellement tendu et tout semblait un peu surréaliste. Désormais, nous nous réveillerons le matin en tant que champions d'Europe.” Durant la soirée, l’euphorie s’est prolongée. Quand certains sont allés attendre l’arrivée de la Coupe à l’aéroport, d’autres en ont profité pour piquer une tête dans le port.

