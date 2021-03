VIDEO. Pas de victoire, pas de titre : les essais du succès de l'Ecosse sur le XV de France !

Revoyez les essais de France - Ecosse, le dernier match des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations. Score final, 27 à 23 pour le XV du Chardon !

C'est en force que le XV du Chardon inscrit le premier essai de la partie. Logique, tant les hommes de Greg Townsend domine le débat dans ce début de match. A la conclusion ? L'ailier Duhan Van der Merwe, venu prêter main forte aux avants.

Premier essai de la rencontre signé Duhan Van der Merwe ! Les Écossais prennent l’avantage et mènent désormais 7-3 !



▶ Suivez le match en direct : https://t.co/LkDveUYp2S#FRAvSCO #SixNations pic.twitter.com/70ucRoHVDO — France tv sport (@francetvsport) March 26, 2021

La suite ? Les minutes passent, et les Bleus relèvent la tête, campent dans les 22 mètres adverses. Peu avant la mi-temps, c'est la libération. Sur une belle sautée d'Antoine Dupont, Damian Penaud fait le travail : cadre, déborde et remet à l'intérieur pour un Dulin lancé dans l'intervalle qui n'a plus qu'à aplatir. Les Tricolores passent enfin devant !

Le deuxième essai tricolore est un bijou, un vrai ! A la conclusion, un Damian Penaud magnifiquement servi par la chistéra de Vakatawa. Mais le Clermontois se le fait, aussi, en éliminant le dernier défenseur d'un magnifique par-dessus. A noter que l'action trouve son origine sur une belle relance de Brice Dulin, encore lui...

Essai sublime de Damian Penaud ! Le XV de France prend désormais le large et mène de 8 points suite au premier échec ce soir de Romain Ntamack (18-10) !



▶ Suivez le match en direct : https://t.co/LkDveUYp2S#FRAvSCO #SixNations pic.twitter.com/hyk3nPfMYf — France tv sport (@francetvsport) March 26, 2021

Mais l'Ecosse a joué le jeu à fond. A l'heure du jeu, elle aussi inscrit son deuxième essai du match grâce à l'ancien Niçois David Cherry. L'action ? Une touche parfaitement négociée. La réussite est avec Cherry qui hérite du ballon, après un maul désaxé et une tentative d'arrachage de Rebbadj. Après un appel à la vidéo, M. Barnes fait le bon choix, et accorde l'essai.

Les Écossais poussent et finissent par inscrire un deuxième essai par David Cherry ! Le XV du Chardon reprend l’avantage (20-18) !



▶ Suivez le match en direct : https://t.co/LkDveUYp2S#FRAvSCO #SixNations pic.twitter.com/QgLOk90yUV — France tv sport (@francetvsport) March 26, 2021

Le bonus offensif tricolore se rapproche à quinze minutes de la fin, avec Swan Rebbadj, pas en réussite sur l'essai de Cherry. Après un énorme groupé pénétrant des Bleus, Dupont sert son 2e ligne dans l'intervalle, qui n'a qu'à plonger dans l'en-but. Romain Ntamack ne transforme pas.

Les Bleus n'abdiquent pas ! Swan Rebbadj vient aplatir et redonner de l'espoir aux siens ! Tout est encore possible !



▶ Suivez le match en direct : https://t.co/LkDveUYp2S#FRAvSCO #SixNations pic.twitter.com/Gs4WuO231j — France tv sport (@francetvsport) March 26, 2021

Cruel, mais pas immérité sur l'ensemble du match : dans les arrêts de jeu, Duhan Van der Merwe y va de son doublé, après une énorme phase écossaise. La victoire s'envole...