VIDEO. Par-dessus pied gauche, contrôle pied droit, vous ne verrez pas de plus bel essai ce week-end !

L'histoire récente nous a montré que des essais pouvaient être accordés malgré un passage en touche. Et ce, même au niveau international, alors au niveau amateur et chez les jeunes... Quand bien même, cette formidable action réalisée par un jeune joueur irlandais méritait d'être accordée. Un essai qui n'est pas sans rappeler celui de son illustré compatriote Brian O'Driscoll avec le Leinster. Servi en bout de ligne, ce numéro a mis les cannes pour déposer plusieurs défenseurs. Bloqué par un autre adversaire, il a eu la lucidité et le talent nécessaire pour ajuster un petit par-dessus pied gauche en pleine course. Et c'est aussi à pleine vitesse qu'il a contrôlé le cuir juste après mais cette fois-ci du pied droit ! Avant de récupérer l'ovale juste devant la ligne d'en-but pour marquer. Un bijou d'essai à vitesse réelle ! D'aucuns pourront cependant argumenter qu'il a posé le pied en touche au moment de se saisir du cuir. Nul doute que si le match avait été télévisé, l'essai aurait été refusé... ou pas.