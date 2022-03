VIDEO. Nous sommes début mars et l'ancien Wallaby Nick Phipps nous a déjà sorti la passe de l'année

Ce week-end, probablement vexé que son ancien confrère Quade Cooper accapare toutes les caméras, Nick Phipps nous a sorti la chistera de l'année.

Vous vous souvenez de Nick Phipps ? L'ancien demi de mêlée des Wallabies joue toujours au rugby, et les amateurs du Premiership anglais doivent le savoir. Depuis 2019, le numéro 9 aux 72 sélections évolue en effet à Londres, du côté des Irish, et forme une charnière expérimentée avec l'Irlandais Paddy Jackson. Malgré ses 33 ans, l'ancien des Tahs joue l'un de ses meilleurs rugby et, qui sait, peut-être vexé par le fait que Quade Cooper accapare toutes les caméras australiennes, a décidé de nous claquer la passe de l'année, ce week-end.

Sur une mêlée à 5 mètres de la ligne de Worcester, Phipps voit un coup à jouer dans le fermé. Problème, son vis-à-vis le gêne parfaitement et il paraît impossible de transmettre la balle côté gauche. Mais pas pour Phipps, qui de part ses appuis, laisse à penser qu'il va donner grand côté, avant de finalement délivrer une chistera décroisée et à l'aveugle qui va surprendre tout le monde. La gonfle atterrit dans les mains de son ouvreur, qui n'a qu'à jouer un 2 contre 1 pour son ailier. Score final 43 à 12 pour les locaux, et à coup sûr le geste du match pour leur demi de mêlée.

