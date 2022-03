6 Nations. ECOSSE. Fin de Tournoi pour Duhan Van der Merwe ?

Il n'y a pas qu'en France, où le sélectionneur doit se faire un sang d'encre chaque week-end, lorsqu'une partie de son groupe joue en Top 14 pendant que la sélection fait relâche. Pire, en Écosse par exemple, alors que nombre de stars évoluent à l'étranger, beaucoup sont, de fait, alignées en club quand les Scots ne jouent pas, puisque non-affiliées à la Scottish Rugby Union. C'est le cas récurrent de Finn Russell (Racing) par exemple, Stuart Hogg (Exeter) ou Duhan Van der Merwe (Worcester). D'ailleurs, le dernier nommé était sur le pont ce week-end. Et comble de malchance, face aux London Irish, le tank du XV du Chardon (1m93 pour 106kg) a écopé d'un carton rouge pour un raffut/coup de coude directement à la tête de son vis-à-vis Kyle Rowe.

