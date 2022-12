VIDEO. CHAMPIONS CUP. Non mais c'est quoi cette prise de catch de Werner Kok sur Dubié ?!

L'ailier des Sharks Werner Kok a été décisif en Champions Cup face à l'UBB avec un essai. Mais il a échappé au pire en début de partie après cette prise de catch.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. Werner Kok passe la surmultipliée pour inscrire un essai supersonique de 50m !On avait quitté Werner Kok sur un superbe essai la semaine dernière face au Harlequins lors de la première journée de Champions Cup. On a retrouvé l'ailier des Sharks avec une action presque aussi spectaculaire. Mais beaucoup moins réglementaire. Ce vendredi soir, la franchise sud-africaine a dominé l'UBB sur le score de 16 à 19, notamment grâce à un essai de ce bon vieux Kok à la 49e. Une réalisation, la seule pour les visiteurs, qui a fait la différence puisqu'elle a permis aux Sharks de prendre l'avantage 13 à 16. Les Bordelais avaient pourtant ouvert la marque dès l'entame par Renato Giammarioli en profitant notamment de la biscotte adressée à l'ailier sud-africain.



Comme souvent plein d'envie et d'énergie, il a été exclu pendant dix minutes pour un déblayage loin d'être académique sur Jean-Baptiste Dubié. Les fans de catch y verront sans doute une forme de "suplex". Kok s'en sort bien plus que le centre girondin est retombé sur le dos. Cela aurait pu très mal se terminer pour l'un comme pour l'autre. S'il a tenu à s'excuser, il a quand même passé dix minutes sur le banc. Il s'est ensuite rattrapé avec son essai. Côté bordelais, c'est une nouvelle défaite avec le bonus défensif. La compagne européenne commence très mal mais l'UBB n'a sans pas fait de la Champions Cup une priorité cette saison compte tenu de ses difficultés en Top 14.