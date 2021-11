VIDEO. Mystifié par les appuis de son adversaire, il colle un beau plaquage à l'arbitre à sa place

Les officiels font partie du jeu et ils s'exposent parfois à recevoir le même traitement que les joueurs. Ici, l'arbitre a été plaqué à la place d'un joueur.

VIDEO. Percutés, Plaqués, visés, ces arbitres n'ont pas eu la vie facile en Top 14On l'a récemment vu en Top 14, les arbitres n'ont parfois pas la vie facile sur le pré. Il arrive même que certains se blessent gravement. Heureusement, c'est assez rare. Cependant, les officiels font partie intégrante du jeu. Certaines équipes n'hésitent d'ailleurs pas à jouer avec leur présence sur le pré pour prendre à défaut la défense adverse. On appelle ça jouer dans la zone arbitre. De fait, il n'est pas rare de les voir encaisser quelques "coups" au passage. C'est pourquoi ils se doivent d'être prêts physiquement. Aucun n'est en effet à l'abri d'être percuté par un joueur et même plaqué. C'est ce qui est arrivé à cet officiel lors d'un match de catégorie jeune. Suite à une mêlée, le numéro 9 de la défense a été pris par les appuis du numéro 7. Emporté par son élan, et la tête un peu trop dans le guidon, il a plaqué l'arbitre et non le porteur du ballon. Notez que ce dernier a tout de même essayé de siffler en tombant. Dans son rôle jusqu'au bout.