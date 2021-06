VIDEO. Morné Steyn tente de découper Siya Kolisi, puis ils rigolent en se faisant un câlin 😍

Les Bulls de Morné Steyn ont battu les Sharks de Siya Kolisi en demi-finale de la Pro14 Rainbow Cup malgré l'essai du capitaine des Springboks.

Sur le pré, pas question de se faire de cadeaux. Mais rien n'empêche de se faire un petit câlin. Surtout quand on est coéquipier sous le maillot de la sélection nationale. C'est le cas Morné Steyn et Siya Kolisi, respectivement ouvreur et 3e ligne des Springboks. Ce samedi, ils étaient opposés en demi-finale de la Pro14 Rainbow Cup. Ce sont les Bulls de Steyn qui l'ont emporté sur les Sharks, 34 à 22. Et ce, malgré la réalisation en puissance de Siya Kolisi avant l'heure de jeu. Servi en bout de ligne, le 3e ligne a vu revenir Steyn pour l'empêcher de marquer. Si l'ouvreur l'a renversé, l'essai a bien été inscrit et c'est tout sourire que les deux hommes se sont relevés après avoir échangé un bref câlin. Le temps pour les coéquipiers de Kolisi de venir le congratuler. Nul doute que les deux hommes ont échangé une bière (ou plus avec modération) après la rencontre.