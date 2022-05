VIDEO. L'insubmersible Michael Hooper a subi l'un des pires déblayages de sa vie !

Le troisième ligne aile australien Michael Hooper, a été victime d'un terrible plaquage cathédrale de la part de Sam Gilbert, l'ouvreur des Highlanders lors de la victoire des Waratahs sur les Néo-zélandais.

Ce week-end, les Waratahs (6es) ont poursuivi leur bonne saison en s'imposant face à des Highlanders (8es) en difficulté cette année (20-32). De cette belle victoire australienne, on retiendra surtout le terrible déblayage dont fut victime Michael Hooper. Le troisième ligne australien, capitaine des Wallabies, poison dans les rucks et joueur très solide, s'est fait retourner par le demi d'ouverture néo-zélandais Sam Gilbert. Alors que le ''planchot'' affiche un score de parité (7-7) et qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer en première mi-temps, Gilbert (1m89-99kg) a retourné Hooper (1m82-101kg) sur un déblayage.

Un déblayage qui s'est même transformé en un terrifiant plaquage cathédrale. Pour ne rien arranger à la chose, Gilbert, pris dans son élan, a lâché Hooper au moment de la chute, celui-ci retombant sur la tête. Le carton rouge a donc logiquement été sorti à l'encontre du jeune joueur néo-zélandais (23 ans). Plus de peur que de mal pour Michael Hooper, qui, après avoir passé quelques secondes au sol, a pu reprendre sa place et a même inscrit un essai, 10 minutes plus tard. Mais le flanker australien se rappellera longtemps de ce déblayage, lui qui n'a pas dû se faire souvent bouger de la sorte durant sa carrière.