VIDEO. Les Pumas s'offrent le vainqueur du 6 Nations 2021 gallois à Cardiff

Ce samedi, l'Argentine a dominé le Pays de Galles sur sa pelouse en marquant trois essais. Les Pumas remportent ainsi la série.

C'est une victoire qui est loin d'être anecdotique. C'est en effet seulement la troisième fois que l'Argentine bat le Pays de Galles à Cardiff après 2001 et 2012. Une semaine après le match nul 20 à 20, les Pumas ont pris le dessus sur le récent vainqueur du Tournoi des 6 Nations. Alors oui, les Gallois étaient privés d'éléments importants comme Biggar ou encore Wyn Jones, mais une victoire reste une victoire. Et les Argentins ont gagné avec la manière. Si les locaux ont inscrit le premier essai par Lane dès l'entame, Moroni, Cubelli puis Matera ont fait grimper la marque. Avec quatre pénalités et trois transformations, Nicolas Sanchez a aussi participé à ce beau succès 33 à 11. Ils remportent ainsi la série même si d'aucuns diront que pour remporter une tournée il faut gagner deux matchs.