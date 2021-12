VIDEO. Nourries à la testostérone, les mêlées françaises ont impressionné en Champions Cup !

Lors de la 1ère journée de Champions Cup, les mêlées des clubs français ont fait souffrir le martyr à leurs homologues.

Cette première journée de Champions Cup fut mitigée pour les clubs français, pas forcément tous à la fête alors que Castres, Clermont et Bordeaux ont perdu à domicile, où qu'un MHR remanié en a pris 40 en Angleterre. Pourtant, s'il y a bien un secteur dans lequel les hexagonaux ont peu ou prou tous performé, il s'agit de l'exercice de la mêlée. Les exemples les plus marquants ? Le 8 de devant montpelliérain, constitué presque exclusivement de "seconds couteaux" et qui a pourtant roulé sur l'impressionnant pack d'Exeter en mêlée fermée. Le pauvre Josh Iosefa-Scott, en dépit de son physique de golgoth (1m94 pour 135kg), s'est fait tordre toute l'après-midi par le Catalan Enzo Forletta.

Idem à Cardiff où Cyril Baille, Dorian Aldegheri et consorts n'ont pas ménagé le paquet d'avants gallois, mélange de membres de l'académie, de joueurs semi-professionnels et de garçons confirmés... Ailleurs, le Racing 92, La Rochelle, Clermont ou le Stade Français ont également tous fait valoir la force de leur édifice. Pour les deux derniers nommés, pourtant fortement chahutés le week-end dernier, la mêlée a d'ailleurs montré que par ces temps difficiles, elle pourrait constituer une belle rampe de lancement dans les semaines à venir. Le rugby français s'est remis à aimer le jeu, mais il n'en a pas pour autant oublié l'une de ses traditions les plus ancrées...