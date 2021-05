VIDEO - Les joueurs de la Rochelle attendus comme le messie à leur retour d’Angleterre

Le Stade Rochelais a réalisé une campagne européenne historique cette saison. Malgré la défaite en finale, les supporters ont décidé d’honorer les joueurs.

Comme quoi, on peut avoir passé plus de 10 ans sur le terrain de Marcel-Deflandre, connu plusieurs dizaines de matchs à guichets fermés de suite et être toujours impressionné par la ferveur des supporters maritimes. En effet, ces derniers ont réservé un accueil explosif aux joueurs revenant de Twickenham, samedi dernier. C’est devant l’aéroport de La Rochelle que les Rochelais attendaient leurs héros du week-end. Le capitaine du club, Romain Sazy s’est exprimé à ce sujet dans un article de L'Équipe :

On a atterri, il pleuvait, on s’est dit qu’il n’y aurait que dix irréductibles. Et là il y avait 300 supporters, des fumigènes. Leur ferveur est démesurée. Malgré la défaite, le capitaine de La Rochelle reste toujours ambitieux et souhaite absolument récompenser les fans : "À un moment donné, il va falloir récompenser ce club ! "

1h du matin et toujours en 🌕🌑 à chanter pour le retour du @staderochelais à l’aéroport de La Rochelle @F3PoitouChtes #FievreSR pic.twitter.com/6JqB2zkHkO — Florent Loiseau (@FlorentFrance3) May 22, 2021

Des supporters qui, eux non plus, ne perdent pas espoir. Parmi ceux présents à l’aéroport, peu ont caché leurs ambitions nationales au travers d’un potentiel Brennus tant attendu en Charente-Maritime. A la sortie des joueurs, plusieurs dizaines de personnes ont encouragé les joueurs. Ils scandaient notamment le nom du centre Levani Botia. Ce dernier, exclu de la finale suite à un plaquage dangereux sur Maxime Médard, s’est excusé sur les réseaux sociaux de son geste incontrôlé et dangereux. Dans un article de France 3 Nouvelle Aquitaine, un supporter rochelais exprime ses regrets mais aussi cette envie de revanche auprès des toulousains : "On est fiers de l'équipe, mais on est un peu déçus, on va se rattraper en Top 14, contre Toulouse peut-être...".