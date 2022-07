VIDÉO. Le Pays de Galles à deux doigts d’humilier les champions du monde sud-africain

En large infériorité numérique durant la fin de match, les Gallois ont frôlé l’exploit face aux Springboks dans un stade en ébullition.

Le match paraissait déséquilibré sur le papier. Pourtant, les Gallois ont failli créer l’exploit devant les plus de 50 000 personnes du Loftus Stadium. Chez les champions du monde sud-africain, les coéquipiers de Dan Biggar ont essuyé une très courte défaite (32-29). Par ailleurs, ce dernier n’est pas étranger à cette légère défaite. En effet, l’ouvreur iconique des hommes à la tunique rouge commet un en-avant volontaire à la 82e selon Nika Amashukeli, l’officiel du jour. Une faute qui offre un coup de pied idéal à Damian Willemse pour sceller le match. Quelques minutes auparavant, l’ouvreur du XV du poireau manquait déjà la cible lors de la transformation de l’ultime essai des siens. RESUME VIDEO. Le rouge de Swain et le bijou d'Arundell ne privent pas l'Australie d'un succès mémorableEn conférence de presse, le numéro 10 s’est d’ailleurs montré assez véhément. Frustré d’avoir manqué une victoire historique qui leur tendait les bras, il communique ainsi selon des propos rapportés par Rugby Pass :

Je suis dans le milieu depuis assez longtemps pour avoir vécu quelques bons moments, et c'est un peu décevant de ne pas avoir réussi. Je pense que la pénalité à la fin était un peu dure. Le ballon a juste touché ma main, alors que je ne l'avais pas frappé. C'est comme ça. Je ne pense pas que quiconque aurait pu prédire que le match se déroulerait comme ça à midi aujourd'hui. La dernière chose que je souhaite, c'est d'arriver à une conférence de presse et d'être un brave perdant. C'est une occasion manquée. Si nous avons fait bonne figure lors du premier test en altitude et contre les champions du monde, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas faire mieux la semaine prochaine.”