VIDEO. Le fulguro raffut de l'Argentin Thomas Gallo dont les Bleus devront se méfier

Le pilier de l'Argentine Thomas Gallo a inscrit un superbe essai avec Trevise face aux Scarlets dans le cadre du United Rugby Championship.

Rugby. L'Argentine avec 14 ''Français'' pour défier le 15 de France en novembreLe XV de France a rendez-vous avec l'Argentine le 6 novembre au Stade de France. Et compte tenu de la composition du groupe sud-américain, ce ne seront pas des retrouvailles. Ils se connaissent très bien. Une bonne partie des joueurs sélectionnés par Ledesma évoluent en Europe et particulièrement en France. Ils auront donc à coeur de faire tomber les Bleus devant leur public à deux ans de la Coupe du monde qui aura lieu en France. Aux côtés des Isa (Toulon), Kremer (Stade Français), Lavanini (Clermont), il est un joueur dont le nom ne vous dit sans doute pas grande-chose, mais dont les Bleus feraient également bien se méfier : Thomas Gallo. Le jeune pilier de 22 ans n'est pas le plus connu des Pumas. Et pour cause, il joue pour le Benetton Rugby. Ce qui ne l'a pas empêché de faire ses débuts internationaux cette année dans le cadre du Rugby Championship face à l'Australie.

Une progression très rapide pour ce joueur explosif qui avait joué pour la première fois avec Trevise lors de la saison 2020/2021 de Pro 14. La compétition a depuis changé d'appellation avec l'intégration des franchises sud-africaines. Quant à Gallo, il continue d'impressionner. Lors du match face aux Scarlets, il a ainsi inscrit un superbe essai après un départ explosif plein axe derrière un ruck. Il a pris de court plusieurs défenseurs avant de faire un cad-bed sur un 3/4 puis d'envoyer valdinguer l'arrière malgré deux joueurs sur le dos. Lancé non pas comme un frelon mais un bulldozer, il a poursuivi sa course jusqu'à la Terre promise. Un superbe essai à retrouver à partir 1'30.