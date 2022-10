VIDEO. Le doublé de Filopon, la puissance de Gros, les 7 essais de la France face aux Fidji

Le XV de France féminin a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby ce samed en Nouvelle-Zélande en battant les Fidji.

France/Fidji. Vous avez fait la grasse mat' ? Séance de rattrapage avec le meilleur de TwitterTout n'a pas été parfait pour le XV de France féminin, mais l'essentiel est là : la victoire avec le bonus offensif, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Ce samedi, les Bleues ont dominé les Fidji en Nouvelle-Zélande lors de leur troisième match de poules. Un succès décroché à la faveur de sept essais. Marine Menager (8e'), Melissande Llorens (28e) et Maëlle Filopon (40e) ont permis à la France de compter 20 points d'avance au citron dans un match qui a eu du mal à trouver son rythme.

Il y avait sans doute un peu de pression dans les rangs tricolores avant ce match. Les Françaises ont parfois eu du mal à se trouver, notamment en touche. Mais cela ne les a pas empêchées d'inscrire quatre nouveaux essais dans le second acte. Filopon y est allée de son doublé (57') avant qu'Émeline Gros ne soit récompensée de ses efforts (63'). Emilie Boulard (72e) puis Celia Domain (80e) ont terminé le travail en fin de partie face à des Fidjiennes fatiguées et réduites à 14. Qualifiées pour les quarts de finale, les Bleues devront être plus appliquées si elles veulent franchir cette étape.

