VIDÉO. La légende Nigel Owens revient sur les décisions litigieuses de France - Galles

L'ancien arbitre international Nigel Owens est revenu sur les nombreux faits de jeu qui ont émaillé la rencontre entre la France et le Pays de Galles. Et de manière très juste.

La victoire de la France samedi face aux Pays de Galles a fait couler beaucoup d'encre et a tenu son lot de polémiques. Par le biais d'une vidéo diffusé via ses réseaux sociaux, World Rugby en a profité pour interroger Nigel Owens, légende du monde de l'arbitrage qui a tiré sa révérence sur la scène internationale en novembre dernier à l'issue de son centième match mondial. Ce dernier a livré une analyse juste et n'a pas hésité à se mouiller, livrant un avis tranché sur les décisions arbitrales. Le premier fait marquant du match est intervenu à la 50ème minute, quand l'arbitre Luke Pearce accordait un essai à l'ailier des Diables Rouges Josh Adams, alors que Dylan Cretin semblait avoir la main sous le ballon. Dans ce cas-là, bon nombre d'interrogations ont subsisté. Cependant la décision terrain de Monsieur Pearce étant essai, aucune image n'est venue prouver qu'il y avait une raison de refuser le touché en-but. Moins de dix minutes plus tard, le supersonique ailier Louis Rees-Zammit plongeait en coin pour une réalisation que l'on pensait alors rédhibitoire pour les Bleus. Mais un retour salvateur d'Antoine Dupont venait entretenir l'espoir d'un hypothétique succès. Le ballon touchant la base du poteau et la ligne de ballon mort, l'essai fut justement refusé. Nigel Owens explique : ''Louis Rees-Zammit : pas d'essai. Parce que le ballon a touché la base du poteau et la ligne d'en-but avant d'être aplati pour marquer, c'est clair que l'essai ne peut pas être accordé. Si un bout de ballon avait touché le sol en premier, alors l'essai aurait été accordé mais là ce n'est pas le cas.''

Cependant, il ne faut pas oublier que quelques secondes auparavant, un maul gallois stoppé illicitement par Mohamed Haouas aurait pu entraîner un essai de pénalité. Le Montpelliérain fut d'ailleurs sanctionné d'un carton jaune et sans la faute de ce dernier, on voit mal comment le groupé-pénétrant aurait pu être stoppé : ''Est-ce qu'il devait y avoir essai de pénalité ? Dans ce cas, on voit le maul qui avance assez vite, bien conduit par le Pays de Galles jusqu'à la ligne d'en-but. Le joueur français qui entre dans le maul sur le côté et casse la dynamique provoque un effondrement et comme l'essai n'est pas marqué, Luke Pearce accorde l'avantage. Je pense qu'un essai aurait probablement été marqué s'il n'y avait pas eu cette action du joueur français. Si bien que dans ce cas, je pense qu'un essai de pénalité aurait dû être accordé avec un carton jaune''. À 34-20 au lieu de 30-20, la messe aurait sûrement était dite.

Mais l'action qui aura fait le plus jaser reste unanimement le carton rouge adressé à Paul Willemse. À la 68ème minute, après une superbe séquence, le XV de France va à dame. Mais le ''référé'' revient sur un déblayage litigieux du seconde ligne français. À la vidéo et même si cela paraît involontaire, la main de Willemse termine bien dans la zone oculaire du pilier Wyn Jones. Owens poursuit : ''Soyons clair, aucun arbitre n'aime donner de rouge, mais s'il doit le faire, il le fait. Il doit agir en fonction des faits et de ce qu'il constate. C'est une décision difficile, mais on voit quand même la main du joueur au moment où il essaye d'écarter le joueur gallois du ruck, on dirait que la main se trouve bien dans la zone de contact avec les yeux. Cela vaut bien un carton rouge''. Enfin, à partir de là, les Bleus jusqu'alors étouffés ont paradoxalement dominé leur adversaire. Si le premier jaune adressé à Faletau ne souffre d'aucune contestation, les Gallois enchaînant les fautes, celui de Liam Williams pose question : ''Le carton jaune de Liam Williams est très intéressant aussi et est plus compliqué que celui de Faletau. Parce que Luke Pearce explique que Liam Williams n'est plus sur ses appuis. Mais si on regarde bien, et on doit garder en tête que l'arbitre ne peut pas solliciter la vidéo dans ce cas précis, selon moi un carton jaune est un peu cher payé, même une pénalité parce que je pense que Liam Williams est sur ses appuis au moment où Dupont relève le ballon ce qui veut dire que le ruck est terminé. Donc tant que vous êtes sur le côté et sur vos appuis, vous êtes autorisé à plaquer Dupont, et parce que Liam Williams ne bondit pas pour plaquer, pour moi le plaquage est correct.''