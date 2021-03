6 Nations 2021. ARBITRAGE. Que dit la règle au sujet de l'essai refusé à Rees-Zammit ?

Louis Rees-Zammit s'est logiquement vu refusé un essai en coin, ce samedi, lors de France - Galles (32 à 30). Mais que dit vraiment la règle ? Explications.

Bon, ce coup-ci, on évitera de vous refaire le match entre la France et le Pays de Galles, qui bien qu'il fut magnifique de bout en bout, vous commencez (déjà) à connaître par coeur. Néanmoins, cette rencontre a également à peu près autant fait parler pour son arbitrage, que pour son scénario fantasmagorique. Là, le référent monsieur Pearce, Anglais né en Principauté, a beaucoup été pointé du doigt pour certaines de ses décisions litigieuses, notamment sur l'essai de Josh Adams, qui qu'on se le dise, n'a jamais aplati dans l'en-but du Stade de France. Mais au niveau international comme en 2ème série, l'arbitre a toujours raison...

Pour autant, Luke Pearce a également "porté ses cojones", pardonnez-nous l'expression, au moment d'asséner un carton jaune à Faletau puis Williams dans le money-time par exemple. Aussi quand bien même il a interrogé bon nombre de téléspectateurs (gallois principalement), son verdict sur la réalisation de Rees-Zammit en seconde période fut à saluer, car pas facile à interpréter dans un premier temps. À la 58ème de jeu, décalée en coin, la pépite galloise s'envolait en coin et semblait marquer d'un plongeon façon NRL, malgré le retour de Dupont. Mais au ralenti, il était clair et évident que le sprinteur de Gloucester (annoncé à 10,83 sec sur 100 mètres !) déposait la pointe de la gonfle sur l'intersection entre la ligne de touche et celle d'en-but.

Et comme le disait justement Dimitri Yachvili en direct, "la ligne ne fait pas partie de l'en-but". Pour être plus précis, voici ce que décrète World Rugby sur son site :

Quand le porteur du ballon fait un touché à terre dans l’en-but tout en entrant simultanément en contact avec la ligne de touche (ou le sol au-delà de cette ligne), le ballon est en touche et un alignement sera accordé à l’opposition.

Une règle complétée dans le cas échéant par l'alinéa 15 de la zone d'en-but. "Si le ballon ou un joueur porteur du ballon touche un drapeau ou un poteau de coin sans être en touche ou en touche de but, le ballon est toujours en jeu sauf si le touché à terre est effectué contre le poteau." Ici, le TMO Wayne Barnes indique justement à l'arbitre principal que "le ballon touche la base du poteau de coin". Monsieur Pearce a donc bien fait de refuser cet essai et de revenir à un carton jaune contre Momo Haouas puisqu'il considère qu'il a annihilé le groupé-pénétrant gallois sur le temps de jeu précédent. Il n'y a pas débat.