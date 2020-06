VIDÉO - Joue-là comme Radradra : Maika Sivo fait l'autobus et renverse son adversaire

Maika Sivo est à la conclusion d'un joli mouvement collectif avec un duel gagné... en force.

La bonne nouvelle est tombée ce lundi soir : en France, les clubs (professionnels et amateurs) vont pouvoir reprendre le chemin de l'entraînement, dans les mêmes conditions qu'avant la crise du COVID-19. Une nouvelle étape de franchie, donc, avant le retour des matchs. L'attente est longue sur le continent européen, alors que les sudistes ont déjà repris.

Avec un Super Rugby nouvelle formule, qui fait déjà des étincelles.

Super Rugby - Sevu Reece conclut une superbe action de 60m après 59 secondes ! [VIDÉO]En Australie, c'est à XIII que le ballon ovale a fait son retour. La NRL a été la première à offrir du jeu aux supporters. Et là aussi, le spectacle est au rendez-vous. On en veut pour preuve le dernier choc entre le champion en titre, les Roosters, et les Eels, invaincus depuis le début de la saison. Pour la première fois, l'équipe de Parramatta s'est d'ailleurs inclinée, non sans avoir inscrit un magnifique essai.

A la conclusion, Maika Sivo qui ferait presque oublier Semi Radradra, terreur des Eels avant de se révéler aux yeux du monde quinziste. Parfaitement servi sur son aile, Sivo a joué à l'autobus avec un James Tedesco sonné, qui a visiblement laissé sa technique de plaquage au vestiaire...

L'action est à déguster à 2:32 :

Crédit vidéo : NRL - National Rugby League

