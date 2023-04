VIDEO. INSOLITE. Waw, ce geste totalement fou est-il vraiment autorisé au rugby ?

Sur un terrain de rugby, il y a des gestes insolites chaque week-end ! Cependant, certains ont marqué les esprit plus que d'autres, surtout si tout le monde se demande si c'est autorisé ou non !

Une scène insolite

Lors du Tri Nations de 2001, l'Australie affrontait la Nouvelle-Zélande, et le match se déroulait de façon totalement normale. Néanmoins, un geste fou a été réalisé, et ce n'était pourtant pas une exception à l'époque ! Lors d'une pénalité du numéro 15 australien, assez lointaine, trois joueurs néo-zélandais ont eu la formidable idée de créer un bloc de saut. Cette initiative avait pour but d'empêcher que le ballon ne passe entre les poteaux, en le captant directement en l'air. Malgré cette scène qui a laissé perplexes les arbitres, la balle a bien passé la barre transversale. Nous vous mettons l'extrait vidéo ci-dessous.

2001 Was this legal?

Australia vs New Zealand pic.twitter.com/XpeSaoKAys April 1, 2023

Légal ou pas ?

Aussi fou que ça puisse paraître, ce type d'action n'était pas illégale jusqu'au début des années 2000 ! Lors de lointaines tentatives de transformation ou de pénalité, les plus grands joueurs des équipes étaient soutenus par plusieurs joueurs pour empêcher que le ballon ne passe si les tentatives étaient plutôt courtes. De plus, ce dispositif pouvait gêner le buteur, qui devait alors forcer son coup de pied pour ne pas que la balle n'atterrisse sur ce bloc de saut. Des joueurs comme John Eales ou encore Olivier Roumat étaient coutumiers du fait, sans jamais être réprimandés. Toutefois, cette pratique n'est plus autorisée depuis plusieurs années, et désormais, les joueurs ont seulement le droit de chasser le buteur une fois que celui-ci à engager sa course d'élan. De plus, ceci n'est autorisé que lors des transformations, car elles sont bien souvent plus proches des poteaux que les pénalités, et en partant de sa ligne d'en-but. Puis, lors des pénalités, les joueurs de l'équipe adverse n'ont plus l'autorisation de bouger, ni même de déconcentrer le buteur par la parole ou autre geste. Alors inutile de retenter ce geste en match officiel, même si on vous l'accorde, c'est tentant !