TOP 14. TRANSFERT. Le troisième ligne international Ross Moriarty signe à Brive !

C'est la grosse nouvelle de cette semaine en Top 14 ! L'international Gallois Ross Moriarty va poser ses valises en Corrèze pour les deux prochaines saisons, un joli coup de la part du CA Brive !

Joker médical tout d'abord

Suite à la blessure de Tevita Ratuva, et soucieux de renforcer son effectif de manière conséquente, Brive a mis la main au portefeuille en enrôlant Ross Moriarty. Tout d'abord, l'international gallois qui compte 54 sélections avec le XV du Poireau aura la casquette de joker médical, avant de poursuivre son aventure en Corrèze jusqu'en 2025. En s'assurant les services du troisième ligne aile ou centre pour les deux prochaines années, Brive réalise l'un des meilleurs coups de ce mercato ! Conscient que le club ne soit pas dans une position très avantageuse en Top 14, et que son avenir en ProD2 se dessine de journée en journée, Moriarty aurait donné son accord pour évoluer dans la division inférieure ! Néanmoins, le staff briviste et le joueur croient toujours à un potentiel maintien, et ce dernier devrait arriver en France en fin de semaine afin de préparer au mieux les prochaines échéances en Top 14.

La France pour se relancer

À seulement 28 ans, Ross Moriarty compte 54 sélections au Pays de galles, et faisait partie de l'équipe ayant terminé à la 4 ème place lors de la Coupe du monde 2019. De plus, lors de cette compétition, le flanker avait littéralement crucifié la France en quart de finale, en inscrivant un essai à 5 minutes de la fin qui était synonyme de victoire (20-19). Cependant, Moriarty n'a plus goûté aux joies de la sélection depuis octobre 2021, bien qu'il soit un titulaire indiscutable en club, du côté des Dragons. Ce challenge loin de sa famille et ses proches semble être un renouveau dans la carrière du joueur : "Je suis heureux d’annoncer que je me suis engagé avec le CA Brive et que je pourrai défendre les couleurs du club pour cette fin de saison et les suivantes. Je suis impatient d’arriver en cette fin de semaine et de me mettre immédiatement au service de l’équipe pour ces cinq derniers matchs."

Pour Brive, qui indiquait depuis plusieurs semaines son envie d'attirer des joueurs de calibre international, le pari est déjà gagné ! De plus, Moriarty peut évoluer aussi bien en numéro 8 qu'en troisième ligne aile, et nul doute que Patrice Collazo fasse de lui un de ses hommes de main à l'avenir. Pour la direction corrézienne, ce transfert coïncide avec les ambitions du club :"La signature d’un joueur du calibre de Ross Moriarty est un signal fort pour le club et le développement de notre projet, explique le directeur général, Xavier Ric. C’est un joueur expérimenté au plus haut niveau international qui va beaucoup nous apporter pour cette fin de saison et les suivantes."