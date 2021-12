VIDEO. INSOLITE. Gerwyn Price, cet ancien talonneur devenu champion du monde... de fléchettes

VIDEO. INSOLITE : un ancien talonneur gallois finaliste de la Coupe du monde... de fléchettes !Souvenez-vous, en 2017, nous vous avions raconté l'histoire insolite de Gerwyn Price, cet ancien talonneur semi-pro devenu l'un des meilleurs joueurs de fléchettes de la planète. À l'époque, il était devenu vice-champion du monde avec le Pays de Galles par équipe. Depuis, celui qui avait raccroché les crampons en 2014 après une carrière en première division galloise a roulé sa bosse. Et c'est le moins que l'on puisse dire.

Less than 10 years ago Gerwyn Price was scoring tries in rugby cup finals at the Millennium Stadium.



Now he's the PDC World Darts champion and world number one. An incredible sporting story.